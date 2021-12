Deux ministres en visite à la Caf de Seine-et-Marne

Jeudi 7 janvier, Elisabeth Moreno et Adrien Taquet, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances et le secrétaire d'Etat en charge de l'Enfance et des Familles, se sont rendus à la Caisse d'allocations familiales (Caf) de Seine-et-Marne, à Melun.