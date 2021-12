Deux ministres en déplacement à Torcy

Elisabeth Borne et Amélie de Montchalin, respectivement ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, étaient en déplacement ce 17 novembre à Torcy. Cette visite avait pour thème la continuité des services publics de l'emploi durant le confinement. Les deux ministres ont été accueillies successivement par l'agence Pôle emploi et la mission locale de Torcy. Elles ont échangé avec des agents et de jeunes bénéficiaires de ces deux services publics. Des entreprises, qui participaient à une opération de recrutement, étaient également présentes. Une façon pour le gouvernement de démontrer que, malgré un contexte de crise économique aggravé, l'insertion sur le marché du travail demeure une de ses priorités.