Deux mini-entreprises seine-et-marnaises au championnat national

Deux mini-entreprises-EPA de Seine-et-Marne vont porter fièrement les couleurs de l'Île-de-France !

Creativy'tea, arrive en tête des 23 projets en compétition dans sa catégorie, est championne Île-de-France, catégorie collège. Cap's est quant à elle championne Post-Bac d'Île-de-France.

Ils réinventent le rituel du thé au bureau

Jeunes, entreprenants, créatifs et âgés seulement de 14 ans, les mini-entrepreneurs du collège Jacques Amyot de Melun ont réinventé le rituel du thé au bureau. Ils ont créé un ingénieux support pour garder son sachet de thé, à accrocher à sa tasse avec un espace pour poser sa cuillère. Fabriqué grâce à une imprimante 3D, le support de Creativy'tea est commercialisé au prix de 3 euros.

L'équipe de Cap's, entièrement féminine, est issue du lycée Flora Tristan de Montereau-Fault-Yonne. Cap's conçoit et créé sa propre collection de bijoux, broches et colliers à partir de capsules de café réutilisées. Il y en a pour tous les goûts et les prix varient entre 5 et 10 euros. Les entrepreneuses en herbe sont actuellement en BTS et âgées de 18 ans en moyenne.

Organisé en partenariat avec MDE Convergence Entrepreneurs et la ville, l'événement a rassemblé 1 000 personnes sur les deux journées, soit 700 mini-entrepreneurs et leurs professeurs (et 150 jurés). Cette 12e édition du Salon des mini-entrepreneurs a aussi réuni quelque 90 mini-entreprises, venues confronter leur projet à un jury de professionnels.

L'événement a pour but de valoriser les jeunes et leur travail mais est aussi l'occasion de déterminer les six champions Île-de-France qui représenteront leur région au Championnat national des mini-entrepreneurs les 29 et 30 mai à Paris.

Les mini entreprises gagnantes de chaque région se retrouveront à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Porte de la Villette, à Paris, pour défendre leurs projets devant un jury de professionnels sur stand et à l'oral dans les locaux d'entreprises partenaires, telles que La Banque Postale ou BNP Paribas. Cet événement, organisé dans l'objectif d'éveiller les jeunes à l'esprit d'entreprendre, se fait dans le cadre du festival Declic et rassemblera

30 000 personnes.

L'association organisatrice

Entreprendre pour apprendre (EPA) Île-de-France développe l'esprit d'entreprendre chez les jeune depuis 2006. Elle les accompagne en collaboration avec le corps enseignant et des professionnels du monde de l'entreprise, à travers des programmes pédagogiques dont celui de la « mini-entreprise-EPA ».

Le programme s'adresse à des jeunes entre 14 et 25 ans, issus d'établissements publics ou privés : collèges, lycées, CFA, structures d'insertion, etc. Les mini-entrepreneurs sont répartis par service et réalisent toutes les étapes de création d'une entreprise durant un an, de la recherche de l'idée à la conception, en passant les étapes de commercialisation et de communication.