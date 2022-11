Deux millions d’euros pour aménager le carrefour de la Nationale 2

Réputé dangereux et régulièrement engorgé aux heures de pointe, le carrefour de la sortie n°8 de la route nationale 2 va enfin faire l’objet de travaux d’aménagement. La Région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne se sont, en effet, engagés à financer ce chantier qui permettra de fluidifier le trafic de la RN2. Les deux collectivités territoriales vont investir chacune un million d’euros pour améliorer ce carrefour qui sert à rejoindre la route départementale 401, puis les communes de Dammartin-en-Goële, Othis et Saint-Soupplets. Il ne reste plus qu’à finaliser des études environnementales pour boucler ce projet qui remonte à plusieurs années déjà.

Des travaux prévus en 2024

Selon le Département, les solutions d’aménagement proposées pour améliorer le trafic sont la réalisation d’un “bi-pass” en direction de Saint-Soupplets et l’élargissement d’une des branches du giratoire. Le “bi-pass“ aurait l’avantage d’offrir aux usagers un accès direct à la RD401 en direction de Saint-Soupplets sans qu’ils aient besoin d’emprunter le rond-point, ce qui aurait pour effet de désencombrer plus rapidement la sortie de la RN2. Le lancement des travaux pourrait intervenir en 2024.