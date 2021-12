Deux mensonges et une vérité Au Mée-sur-seine Mardi 19 novembre à 20h30

Une comédie de boulevard, écrite par deux auteurs à la plume affûtée et emmenée par un trio d'acteurs au sommet.

Ne dites surtout jamais à votre femme qu'elle ne vous surprend plus. Le soir de leur vingt-septième anniversaire de mariage, Philippe (incarné par Lionnel Astier, le Sieur Léodagan de Kaamelott) s'étonne que Catherine refuse d'admettre qu'au bout de tant d'années, ils ont la chance immense de ne plus pouvoir se surprendre. Pour lui prouver qu'il a raison, il lui propose un jeu. La règle est simple: chacun doit donner trois anecdotes le concernant, contenant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout de suite la vérité, Philippe, lui, reste coi lorsque, son tour venu, elle lui dit : « J'ai eu un enfant avec un autre. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. J'ai fait de la prison. » Voilà, madame prend son mari au jeu et tout bascule, et ce n'est pas le meilleur ami de Philippe (Frédéric Bouraly, le José de Scènes de ménages sur M6), un brin gaffeur, qui va lui faciliter la tâche. Les certitudes s'effritent, la fiction file au pas de charge et les répliques ciselées, signées Sébastien Blanc et Nicolas Poiret (fils de son père, Jean), n'ont d'autre vertu que de provoquer l'hilarité générale. Les comédiens, ultra-précis, tutoient les sommets et c'est aussi jouissif que follement divertissant.

Nomination aux Molières 2018 dans la catégorie Meilleure comédie.

Une comédie de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret

Mise en scène de Jean-Luc Moreau

Assisté de : Anne Poirier-Busson

Avec : Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly,

Julien Kirsche, Esther Moreau et Philippe Maymat

