Deux fonctionnaires de police de Melun écroués pour avoir vendu des munitions

Deux fonctionnaires de police seine-et-marnais ont été mis en examen pour “vol en bande organisée“ et “détention de munition“. Ils ont été placés en détention provisoire en octobre, soupçonnés d'avoir vendu des munitions à des délinquants en Seine-et-Marne, a indiqué à l'AFP une source policière. Ils ont également été mis en examen pour “association de malfaiteurs“. Trois autres personnes ont été mises en examen dans cette affaire, dont l'une a été écrouée, a précisé le parquet de Meaux. Les investigations sur ce trafic ont connu un tournant grâce à une enquête pour homicide après la mort par balles à Torcy, mi-septembre, d’un individu de 28 ans. À côté de lui se trouvait une arme. Selon “Le Journal du Dimanche“, c'est dans cette arme, qui appartenait à la victime, que les enquêteurs ont retrouvé des munitions identiques aux leurs. Mais l'homme retrouvé mort n'a pas été tué avec une de ces munitions, a précisé le parquet. Les deux fonctionnaires mis en cause (un moniteur de tir et un personnel administratif) exerçaient à Melun, où la distribution des munitions est centralisée pour le département. D'abord menée par la police judiciaire de Versailles, l'enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la “police des polices“.