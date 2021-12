Deux compagnies artistiques en résidence à Lieusaint

Avec la Marge, inaugurée en novembre 2017, Lieusaint a fait le choix d’installer un véritable lieu de partage, de création et de diffusion de spectacles vivants. Le but est de développer la création artistique et l’action culturelle. Cette “fabrique à spectacles” se compose de deux espaces : le Magic Mirror, un chapiteau de 200 places doté d’un service de restauration, et le Cube, salle modulable au format carré avec une capacité de 100 places. Théâtre, danse, marionnettes, musique et activité circassienne : tous les arts peuvent être mis à l’honneur avec la citoyenneté et le vivre-ensemble comme maîtres-mots et les arts, les sciences et les nouvelles technologies comme thématiques.

Cet automne, Underground Sugar entre en résidence longue à la Marge. Spécialisée dans les arts vivants, numériques, réalité virtuelle et littérature, cette compagnie manie disciplines musicale, théâtrale et poétique. Elle a pour vocation d’aller à la rencontre de tous notamment à travers la création de spectacles comme les “Labos créatifs”, tout en partageant des émotions à travers des récits interactifs. Underground Sugar se plaît également à revisiter la mémoire collective de la littérature de façon ludique, afin d’offrir un accès différent aux textes. Avec “Entrez dans la danse !”, elle propose une installation immersive pour 20 spectateurs acteurs. Il s’agit là d’un ballet et d’un récit filmés et projetés sur des écrans. Les spectateurs sont invités à entrer dans la danse à travers un système de capture de mouvements traitant le corps comme véhicule d’émotions.



© Underground Sugar / Underground Sugar /

Avec la compagnie des Âmes Singes, installée depuis plusieurs années le public est au plus près des acteurs, vivant ainsi de l’intérieur les étapes de la création artistique. Et parce que le singe, tout le comme le théâtre, est une espèce en voie de disparition invitant l’homme à rire avec lui et de lui, Cécile Maquet et son équipe ont décidé d’adopter ce nom. Leur concept réside dans la sensibilisation du public à la réalisation d’un spectacle avec des habitants amateurs de théâtre et à l’accompagnement de la classe théâtre du lycée de la Mare Carrée de Moissy-Cramayel. Cette saison, la Marge va produire le projet “Conquête des neiges” qui aborde la question du dérèglement climatique de façon ludique, visuelle et sonore. Enfin, au printemps 2022, la compagnie présentera “Cest pas du boulot !”, qui traite la question du travail comme construction de notre personnalité. De mai à décembre 2022, temps d’échanges, témoignages et improvisations serviront de matière à de futures créations dans différents lieux de Lieusaint.

La Marge :

37 avenue Pierre Point, Lieusaint.

Tarifs : 12 euros et 6 euros.

Réservations : www.ville-lieusaint.fr