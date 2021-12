Deux bébé manchots royaux à Sea Life Paris

C'est en juillet dernier que deux poussins royaux, issus de deux couples différents, ont vu le jour à Sea Life Paris de Val d'Europe, à deux jours d'intervalle. Depuis, l'équipe d'aquariologistes veille sur eux et met tout en oeuvre pour que ces bébés manchots grandissent dans les meilleures conditions avec des soins réguliers et attentionnés (caméras de vidéosurveillance et pesées régulières). Ces deux naissances constituent une réussite et un aboutissement pour tous les membres de Sea Life Paris. Les manchots royaux font, en effet, partie des espèces qui intègrent un programme de reproduction en captivité au niveau européen et international. Certains scientifiques estiment qu'en 2100, 70 % des manchots royaux pourraient disparaître.