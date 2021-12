Meaux Plage, le retour

Créée en 2006, la Plage met en valeur le Parc du Pâtis et la rivière La Marne. « Aujourd'hui La Plage remporte un franc succès auprès de tous les Meldois, et même au-delà de ses murs ! », précise la Municipalité. Des milliers de personnes sont accueillis tout l'été et peuvent profiter gratuitement des animations proposées. Pour l'occasion, 36 jeunes animateurs ont été recrutés pour les deux mois pour prendre soin des familles et des enfants.

Au programme, en juillet : crossfit (les dimanches à partir de 11 h), awale (les lundis de 15h à 18h, le 12 et le 18 de 16h à 18h), modélisme (le 28 et le 29 de 16h à 18h), tri sélectif et prévention (le 10 et 24 de 16h à 18h), arts plastiques (le 10 et le 14 de 15h à 18h), fitness (les mercredis de 11h a 13h, les vendredis de 11h a 13h), jeux de société familiaux (le 12 et 18 de 16h à 18h), équitation (les 7, 8 et 21, 22 de 14h a 18h)…

Aussi, avec l'arrivée de Marin d'eau douce l'an passé et son agrandissement avec un espace de restauration, les meldois peuvent profiter d'un nouveau lieu de détente. La baignade est autorisée uniquement pendant les heures surveillées.

Meaux Plage - Quai Jacques Prévert, Parc Naturel du Pâtis.Tous les jours à partir de 11h. Baignade surveillée jusqu' à 19h. Animations jusqu'à 20h. Tel : 01 83 69 01 60