Un séminaire organisé récemment par Patrick Septiers, vice-président du Conseil départemental en charge de la Culture et du Patrimoine, maire de Moret-sur-Loing et président de la Communauté de Communes Moret Seine & Loing, et Franck Vernin, vice-président du Conseil départemental en charge du Tourisme et président de Seine-et-Marne Tourisme a présenté l'avancé des travaux pour la création d'une véritable destination impressionnisme dans le sud de la Seine-et-Marne.

Le Département étudie la création d'une marque « Destination Impressionnisme » et d'une stratégie touristique territoriale qui s'insère dans « la route des impressionnismes en Europe ».

Le peintre Millet, considéré comme un réaliste moderniste, inspira plus tard les Monet, Pissarro et autres Van Gogh, se prit d'amour pour les paysages jouxtant le joli village de Barbizon. C'est ici qu'il s'installa définitivement et qu'il découvrit la force des scènes de travaux paysans dans les champs.

Dans son atelier, il peignit ses plus belles œuvres : L'Angélus, Les Glaneuses, L'homme à la houe ou Le semeur…

C'est à l'Auberge Ganne que Millet créa l'école de Barbizon avec ses amis Théodore Rousseau et Jean-Baptiste Camille Corot. Ensemble, ils décidèrent de travailler la lumière de la manière la plus naturelle possible.

A quelques kilomètres, à Moret-sur-Loing, Sisley décida de peindre des paysages moins naturels. Les portes médiévales de la jolie commune, ses constructions et les bords de sa rivière au long cours ont donné naissance aux tableaux Le Canal du Loing, Le Pont de Moret ou L'église de Moret le soir…