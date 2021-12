Des visites guidées en Île-de-France durant les vacances

Des visites guidées offertes durant toutes les vacances de la Toussaint, du 23 octobre au 8 novembre : voilà l’offre proposée aux jeunes franciliens par le Comité régional du tourisme (CRT). Comme cet été, ces visites se feront majoritairement en langue française et seront obligatoirement réalisées par des guides conférenciers certifiés.

Cette nouvelle action, financée par la Région, permet de renforcer une nouvelle fois le partenariat avec les Offices de tourisme locaux et de nombreux sites touristiques parisiens et franciliens. En pratique, le visiteur pourra consulter la programmation en ligne d’un des sites qui participent à ce dispositif et dans lequel il souhaite se rendre. En Seine-et-Marne, Provins Tourisme et Fontainebleau Tourisme sont notamment associés à ce dispositif. Il pourra ensuite faire sa réservation directement sur l’espace de réservation du site choisi. Cet été, près de 12 500 Franciliens ont bénéficié des 700 visites guidées gratuites proposées par plus de 25 partenaires.

Renseignements : www.visitparisregion.com