Des “Villages de caractère“ à découvrir

Ils n'hébergent pas plus de 3 500 âmes… mais ne sont pas pour autant dépourvus de charme. C'est en tout cas ce que souhaite démontrer le Département, à travers le label « Village de caractère ». Sont, notamment, à découvrir :



• Bourron-Marlotte : grâce à sa situation privilégiée en lisière de forêt, entre Fontainebleau et Nemours, Bourron-Marlotte fût la halte de nombreux peintres, musiciens et écrivains. Jean-Baptiste Corot, Auguste et Jean Renoir, Paul Cézanne et bien d'autres y ont séjourné.



• Montceaux-les-Meaux : implanté dans une boucle de la Marne, Montceaux-les-Meaux possède un patrimoine historique et naturel riche. Le Château royal et l'Église Notre Dame de l'Assomption sont de magnifiques témoignages d'art et d'histoire.

• Aulnoy : située dans la Brie des Morin, cette commune possède un riche passé historique, comme en témoignent les sites remarquables que l'on peut admirer : l'Eglise Notre-Dame de l'Assomption, le Château de la Houssière, le Château du Ru et le Château de Villers. Un chemin de randonnée, créé en 2012, permet de flâner sur les pas de Jehan de Brie. Le cadre naturel d'Aulnoy incite au calme et au repos, le Parc Naturel Régional des Deux Morin propose la découverte d'un site authentique préservé.



• Donnemarie-Dontilly : emmenés au cœur du Montois, vous découvrirez les charmantes ruelles et vestiges architecturaux témoins de la riche Histoire de ce village. L'ensemble paroissial de Donnemarie-Dontilly est l'un des mieux conservés d' Île-de-France.