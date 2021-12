Des travaux sur la RD 34 à Chelles

Dans le cadre de ses missions d’entretien des routes, le Département de Seine-et-Marne réalise actuellement des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la RD 34 à Chelles. « Cette réfection de chaussée s’avère nécessaire, afin de permettre aux Seine-et-Marnais de rouler sur une route plus sûre.

Le Département et les agents de la direction des routes oeuvrent quotidiennement pour rénover, sécuriser et aménager les routes du territoire afin qu’elles soient fiables et efficaces », déclare Olivier Lavenka, vice-président du conseil départemental en charge de l'aménagement du territoire, des routes, des politiques contractuelles et de l'agriculture. La restriction de la circulation a lieu de 21 heures à 6 heures.

Par ailleurs, le giratoire RD 34 sera fermé dans la nuit du 9 au 10 novembre. Des itinéraires de déviation seront mis en place (les accès à la rue de Bray et à l’avenue de l’Europe restent maintenus). Le montant de ces travaux, entièrement financés par le Département, s'élève à 430 000 euros.

Renseignements : www.seine-et-marne.fr