Des travaux de réfection sur la RD29

L’objectif de ces travaux, menés et financés par le Département, est d’assurer la sécurité des usagers et de pérenniser le patrimoine des ouvrages d’art du territoire. Ces opérations de réfection consistent à vérifier l’étanchéité des chaussées, des trottoirs et des joints de dilatation sur les ponts de Marolles-sur-Seine. Un abattage de certains arbres est notamment nécessaire pour assurer la sécurité des usagers. Pour permettre la bonne exécution des travaux, la route départementale 29 est totalement fermée à la circulation. Seuls les piétons conservent un passage. Un accès à l’île aux Moines pour les bateliers et les riverains est conservé tout au long du chantier par le nord ou le sud, sauf lors de la réalisation des joints de chaussée. Le montant de ces travaux s’élève à 560 000 euros.

D’autre part, le Département a renouvelé la couche de roulement sur les communes de Lagny-sur-Marne et de Chanteloup-en-Brie (RD231). Ces travaux de rénovation de la chaussée se sont déroulés du 30 mai au 10 juin et leur coût se chiffre à 222 000 euros.