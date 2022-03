Des travaux d’accessibilité à la gare de La Ferté-sous-Jouarre

Ces travaux visent à rendre la gare de La Ferté-sous-Jouarre plus accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et à l’ensemble des voyageurs (femmes enceintes, personnes munies de bagages volumineux, personnes âgées…). Les points d’amélioration vont être nombreux : rehaussement des deux quais, création de rampes d’accès, mise aux normes des escaliers, mise en conformité des éclairages et de la signalétique, installation de deux ascenseurs, pose de balises sonores et de bornes d’alarme. Par ailleurs, la marquise du bâtiment voyageurs sera également rénovée et des travaux d’étanchéité seront effectués dans le passage souterrain.

Durant cette période, les accès aux quais peuvent être modifiés. Une signalétique particulière sera mise en place, tandis que des places de parking seront temporairement neutralisées. Enfin, des interruptions des circulations sont à prévoir pendant huit week-ends entre avril et octobre. Des bus de remplacement seront mis en place. Les informations sont à retrouver sur l’application Île-de-France Mobilités et le site transilien.com.