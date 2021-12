Des travaux aux Ormes-sur-Voulzie et à Juilly

Le coût de cette opération s'élève à 750 000 euros. Jusqu'à fin juillet, la RD412 (entre la RD1 et la RD18) sera ainsi fermée avec mise en place d'une déviation par la RD18 et la RD213. En août, fermeture du pont SNCF (RD412) avec déviation par les Ormes-sur-Voulzie (route de Bray).

A Juilly, c'est un carrefour giratoire au croisement de la RD9 et de la RD404 qui va être aménagé en juillet et pour quatre mois. L'investissement est de 558 000 euros. Une réduction des largeurs de chaussées (2 x 3 m) et de la vitesse (50 km/h) est à prévoir, ainsi que la mise en place d'un alternat de jour et la fermeture totale à la circulation sur la RD9 au niveau de l'emprise du chantier (déviation par la RD9E). La RD9 (sens Thieux-Juilly) sera réglementée avec une déviation par la rue de Thieux (vers Nantouillet). Certains travaux seront réalisés de nuit.