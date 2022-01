Des tarifs réduits au musée de la Grande Guerre de Meaux grâce au pass Navigo !

Bonne nouvelle pour les personnesdétentrices d’un abonnement Navigo en cours de validité (hors Navigo Jour, Easy et Découverte) : elles vont désormais pouvoir bénéficier de prix avantageux chez plus de 300 partenaires culturels. Le musée de la Grande Guerre à Meaux,qui a fêté son 10e anniversaire en 2011, participe ainsi à cette opération. L’établissement culturel va proposer des tarifs réduits aux usagers titulaires d’un pass Navigo : 7 euros au lieu de 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les moins de 26 ans et entrée gratuite pour les moins de 8 ans. Le musée de la Grande Guerre présente actuellement et jusqu’au 14 février l’exposition intitulée “10 ans de dons !“