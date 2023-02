Des tarifs préférentiels pour le festival Vapeur de Longueville

Les 6, 7 et 8 mai prochains, le festival Vapeur 2023 mettra à l’honneur des trains historiques et du matériel militaire à l’occasion des commémorations de l’Armistice de 1945. Pour cet événement national organisé par l’association Ajecta, de nombreuses locomotives à vapeur, venues de toute la France, feront le voyage jusqu’à Longueville. Voyages en train à vapeur, expositions, démonstrations de locomotives d'exception et plein d’autres surprises seront au rendez-vous.

Une économie de 15 euros par billet

Une billetterie spéciale est ouverte jusqu’au 31 janvier avec des tarifs préférentiels. Trois forfaits sont proposés. Forfait un jour : adulte 60 euros et enfant 40 euros (au lieu de 75 et 55 euros) ; forfait deux jours : adulte 100 euros et enfant 70 euros (au lieu de 115 et 85 euros) ; forfait trois jours : adulte 140 euros et enfant 100 euros (au lieu de 155 et 115 euros). Les acheteurs feront ainsi une économie de 15 euros par billet.

Bulletins d’inscription à télécharger : bit.ly/3W8o0RE.