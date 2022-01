Des stars vont tourner un film historique à Meaux et à Fontainebleau

Le tournage de ce film dirigé par Martin Bourboulon va, dans un premier temps, se dérouler dans la cathédrale de Meaux et dans la cour de la cité épiscopale. D’autres scènes sont prévues au château deFontainebleau.François Civil interprètera le rôle de D’Artagnan, Vincent Cassel celui d’Athos, alors que Romain Duris jouera Aramis et Pio Marmaï Porthos. Quant à Eva Green, elle se mettra dans la peau de Milady. Près de 160 figurants sont prévus pour le tournage à Meaux. Le tournage de cette grosse production cinématographique va entraîner des bouleversements sur la circulation autour de la cathédrale de Meaux. Des restrictions de circulation et de stationnement sont à prévoir. “Les Trois Mousquetaires“ est un diptyque, dont la première partie sortira le 5 avril 2023 et la suite le 13 décembre 2023.



© Pathé film