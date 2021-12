Des stages aux sources de la boulangerie artisanale

La fabrication se fait exclusivement sur levain. Le pétrissage manuel permet aux participants de découvrir des sensations.

Les boulangers travaillent uniquement avec des farines biologiques : farines de tradition et farines de meule – blé, seigle, épeautre, engrain... – avec notamment l'utilisation de farines issues de variétés anciennes de blé. Il est également fait usage de farines et céréales toastées et torréfiées pour élaborer des nuances gustatives.

La cuisson du pain est faite au feu de bois dans une roulante militaire des années 1950.

Des tables pédagogiques et des dégustations sont accessibles à tous les visiteurs du château au cours de ces deux journées.

Une démarche “zéro plastique”

Chaque année, le moulin accueille plus de 400 professionnels de la boulangerie, sur son site situé dans la vallée du Petit Morin, à Verdelot.

L'opportunité d'organiser ces stages dans un lieu d'exception, a conduit le moulin vers une démarche “zéro plastique”. Bac à pâte en bois, corne en bois, eau en carafe... rien n'a été négligé pour bannir ce matériau.

Les premiers stages menés fin juin à Vaux-le-Vicomte ont permis de mesurer la richesse de cette expérience. D'excellents professionnels venus d'horizons très différents ont pu, tout en faisant des pains magnifiques, échanger entre eux et avec le public, sur leur métier d'artisan et leur sensibilité à la préservation de la planète.