Des soldes d’été en berne

La fréquentation en magasin a baissé de 21 %, selon l’Alliance du Commerce, la fédération professionnelle regroupant les grands magasins et les enseignes de mode (27 000 magasins et 180 000 salariés).

Inflation, baisse du pouvoir d’achat, diminution du panier moyen ou encore multiplication des promotions tout au long de l’année : voilà les principales causes de cette tendance négative. Quant aux ventes en magasin (secteurs de l’habillement et de la chaussure, notamment), elles ont également diminué de 10 %, toujours d’après l’Alliance du Commerce. « Un client sur cinq n’est pas venu en magasin par rapport à 2019 », résume son directeur général, Yohann Petiot.

Si le bilan n’est pas non plus désastreux, il est indéniable que les soldes attirent moins qu’auparavant, surtout depuis le début de la crise sanitaire, en 2020. Désormais, la vraie question est celle de la pertinence de ces soldes dans leur format actuel. Avec les promotions incessantes, le consommateur n’a plus le réflexe d’attendre les soldes pour faire de bonnes affaires. Il ne leur accorde donc plus la même valeur.

Seule nouvelle réjouissante dans ce contexte morose, la bonne santé des ventes en ligne. Celles-ci ont progressé de 60 % durant ces soldes, par rapport à 2019. Mais, selon Yohann Petiot, cette part reste encore insuffisante et ne compense que partiellement la perte d’activité enregistrée en magasin.

Pour le DG de l’Alliance du Commerce, la transformation digitale doit s’accélérer : « les ventes sur le web constituent une tendance de consommation née avec la crise sanitaire, qui se confirme et qui s’inscrit sur le long terme. Il faut absolument que les commerces, qu’ils soient petits, de proximité ou un peu plus éloignés, aient un site performant avec une offre communiquée également sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, on ne peut plus faire sans Internet ».