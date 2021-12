Des Scènes Rurales tout en tendresse

Pierre de chair

En résidence au Musée de la Préhistoire au printemps, la Compagnie Tramaluna, dirigée par Marcelo Sepulveda, a créé une pièce chorégraphique inspirée de l'art rupestre du Massif de Fontainebleau et des photographies d'Emmanuel Breteau, présentées dans l'expo « Mémoire rupestre. Les Roches gravées du Massif de Fontainebleau ».

Les dernières représentations de « Pierre de chair », cette « rencontre entre corps, gravures rupestres et béton brut », auront lieu le week-end du 17 et 18 novembre prochain au musée.

Olivier Gabrys et Annette Labry danseront une chorégraphie qui évoque les traces millénaires et contemporaines qui s'entrecroisent sur les roches, mêlant mouvement des corps et images sur une musique de Pierrem Thinet jouée en direct.

Cie Tramaluna

Danse contemporaire

Durée 45 min - Tout public à partir de 8 ans

Vendredi 17 à 18h

Samedi 18 novembre à 18h et 20h45

Tarifs : de 4 à 12 euros

Musée de Préhistoire d'Île-de-France

48 avenue Étienne Dailly, Nemours.

Peau neuve

De leur côté, Lili Cros et Thierry Chazelle proposeront « un tour de chant tout en tendresse et espièglerie » à Lésigny.

Ce spectacle musical tout public intitulé « Peau neuve » met en scène la « voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l'humour percutant de Thierry » qui se conjuguent à merveille.

Composé à quatre mains, leur répertoire est varié, tantôt tendre, tantôt humoristique. Il se dégage de leur duo une énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse.