Des réfugiés formés aux métiers du BTP

Accompagnée des représentants de la Chambre syndicale des travaux publics (CSTP 77), de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'association Le Rocheton, et de l'entreprise hôte Pro Emploi, la préfète a pu échanger avec des réfugiés et leurs formateurs. Cette initiative portée par l'entreprise de travail temporaire d'insertion a pour objet, en partenariat avec sept entreprises, de permettre à dix personnes réfugiées ou sous protection internationale d'intégrer une formation depuis le 1er avril dernier. L'initiative entre dans le cadre de la 16e Plateforme emploi pérenne du CSTP 77, qui vise à aider les entreprises à répondre aux clauses sociales des marchés publics.

Pour compléter les dispositifs nationaux, et parce que le parcours d'intégration de ces personnes peut être freiné par des difficultés d'accès au logement, à la langue, ou du fait de l'absence de débouchés professionnels, la préfète a demandé à ce que soit rassemblés autour du sous-préfet chargé de la politique de la ville « tous les acteurs locaux qui pourraient contribuer à l'élaboration d'un parcours de formation sur un métier en tension ». C'est à ce titre qu'une cellule expérimentale a été confiée à l'association Le Rocheton, qui est chargée de coordonner les actions d'accès au logement et d'insertion professionnelle pour les réfugiés hébergés dans les structures du dispositif national d'accueil.