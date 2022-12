Des projets tertiaire et hôtelier à Carré Sénart en 2026

C’est à l’occasion du récent Salon de l’immobilier d’entreprise (Simi), organisé à Paris, qu’un accord est intervenu entre l’Établissement public d’aménagement de Sénart et le promoteur Les Nouveaux Constructeurs. Une promesse de vente pour la cession d’un terrain d’une superficie de 7 827 m², situé à Carré Sénart à Lieusaint, a été signée à cette occasion.

Le partenariat remonte à 2021. Une étude avait été menée par l’agence Seine-et-Marne Attractivité (SMA) et le cabinet spécialisé MKG Consulting, afin de valoriser les atouts de Carré Sénart pour l’accueil d’activités hôtelières et définir les opportunités foncières et économiques. Cette étude a permis d’identifier un site présentant des caractéristiques optimales pour l’implantation et le développement d’un établissement hôtelier. Ce site bénéficie, en effet, d’une excellente desserte routière (autoroute A5, Francilienne et transports en commun) et réunit l’ensemble des conditions recherchées par la clientèle d’affaires et d’agrément. L’idée est de former un véritable pôle hôtelier avec les établissements existants.

Début du chantier en 2024

Outre ce projet, l’opération, pensée par Quadrifiore architecture, offrira une surface de plancher totale d’environ 9 400 m² déployée sur quatre bâtiments (R+3) privilégiant les matériaux biosourcés.

« Cette implantation illustre la réussite de notre stratégie de diversification des fonctions et des activités à Carré Sénart, portée avec nos partenaires », souligne Aude Debreil, directrice générale de l’EPA Sénart.« La situation stratégique en Île-de-France et les nombreux services et infrastructures de haut niveau de cette zone d’activités offrent des conditions idéales », ajoute Stéphane Le Moël, directeur délégué Immobilier d’entreprise au sein des Nouveaux Constructeurs.

Désigné cette année “zone commerciale de périphérie la plus attractive de France” par la start-up My Traffic et la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires (FACT), Carré Sénart constitue désormais un pôle d’attractivité et de développement économique à l’échelle francilienne. « Cette mixité des usages et des vocations de Carré Sénart explique la progression de 45 % de sa fréquentation entre mi-2021 et mi-2022 », affirme Thomas Rossi, vice-président de My Traffic. Le chantier devrait débuter début 2024 pour une livraison envisagée début 2026.