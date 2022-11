Des projets à booster à Paris-Vallée de la Marne

Le soutien et la promotion des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) font partie des dix priorités, jusqu’en 2026, de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne, labellisée “Territoire french impact“. Tout porteur d’un projet entrepreneurial, engagé, répondant à un défi social, sociétal ou environnemental et générateur d’emplois, peut répondre cet appel à candidatures. Pendant six semaines, les candidats seront coachés pour faire avancer leur projet et leur engagement à travers des séances collectives et un suivi individuel. A l’issue de ce parcours, leur projet sera présenté aux partenaires de l’agglomération.

Pour les porteurs les plus engagés, il y aura la possibilité d’intégrer le programme “Emergence“ pour structurer et développer leur projet durant huit mois : accompagnement individuel personnalisé, journées de formation et d’ateliers collectifs, mobilisation d’un réseau de partenaires et d’experts et intégration à une communauté d'entrepreneurs engagés.

Un pitch en mars 2023

Cet accompagnement va se dérouler durant les mois de janvier et février 2023. Trois séances collectives d’une demi-journée auront ainsi lieu les 26 janvier, ainsi que les 2 et 9 février. Plusieurs thèmes seront au programme : “Les clés pour réussir son projet engagé“, “Réaliser mon business model Canvas“ et “Apprendre à se présenter“. Enfin, un pitch du projet devant les partenaires de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne est prévu en mars 2023.

La date limite pour adresser sa candidature a été fixée au 10 janvier. Suivra une phase de présélection des dossiers, puis une réunion du comité de sélection avec les partenaires de l’agglomération aura lieu le 16 janvier (en présence des porteurs de projet présélectionnés si possible). Enfin, le programme d’accompagnement débutera le 23 janvier. A noter qu’une réunion d’information, organisée en visioconférence, aura lieu le mardi 13 décembre (14 heures-15 heures).

www.emergence-idf.fr