Des projections sur les façades de Melun dès le 11 décembre

Les artistes amateurs de Melun ont trois semaines pour y participer. Coordonné par les équipes de la médiathèque, en lien avec tous les services culturels de la ville et divers partenaires (musée du Louvre, cité des sciences de La Villette, conseil départemental de Seine-et-Marne, musée des Arts Décoratifs de Paris), ce projet novateur sera expérimenté jusque début janvier dans tous les quartiers de Melun à travers 12 projections thématiques. La volonté de la mairie est d'infuser la culture partout en ville, au plus près des habitants. Ces projections seront organisées dans chaque quartier, mais sans rassemblement public en raison des règles sanitaires. Les piétons pourront néanmoins admirer ces œuvres dès 17 h 30. Les candidats peuvent dès maintenant envoyer leur création personnelle à la médiathèque de Melun. (fichier JPEG et résolution HD de 720 * 1280 au minimum).

Médiathèque Astrolabe de Melun : 01 60 56 04 70, mmebarek@astrolabe-melun.fr.