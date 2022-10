Des prêts d’honneur attribués à quatre fermes

Depuis 2020, le Département a abondé à hauteur de 100 000 euros ce dispositif permettant à des projets prometteurs de voir le jour. Le 14 octobre, à la ferme Le Haut Briotte à Nangis, Olivier Lavenka, maire (LR) de Provins et vice-président du Département en charge de l'aménagement du territoire, des routes, des politiques contractuelles et de l'agriculture, a ainsi remis des chèques correspondant à des prêts d’honneur agricoles à quatre exploitants.

Les bénéficiaires ont été Marie-Elisabeth Ravasse (bio et ovins à Nangis et boutique de producteurs à Provins, 30 000euros), Mélanie Castelle (arboriculteur à Tournan-en-Brie, 10 000euros), Florentin Duret et Teresa Garvey (maraichage bio à Villenauxe-la-Petite, 10 000 euros) et Quentin Lenoir (exploitant forestier à Louan-Villegruis-Fontaine, 10 000 euros).

Un dispositif mis en place en 2013

Ce dispositif de prêts d'honneur agricoles a été mis en place en 2013 par l'association Initiative Melun Val-de-Seineet Sud Seine-et-Marne (membre du réseau Initiative France) dans le but de soutenir la filière et de contribuer à son développement sur le territoire. Depuis neuf ans, plusieurs dizaines de projets d'installation, de transmission et de diversification ont pu être ainsi accompagnés.

En finançant et en accompagnant ces porteurs de projet agricole, l'association contribue au maintien du tissu rural dans un contexte marqué par la multiplication des fermetures d'exploitations. Le prêt d'honneur agricole est un prêt sans intérêt et sans garantie personnelle demandée. Son montant global varie entre 3 000 et 30 000 euros avec une durée de remboursement oscillant entre deux et cinq ans avec un différé possible de trois à six mois. Pour obtenir ce prêt, celui-ci doit être adossé à un emprunt bancaire et doit venir également en complément d'un apport personnel. Cet apport et le prêt d'honneur doivent représenter environ 20 % du plan de financement.