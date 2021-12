Des points d'accueil de la Police nationale dans les gares

Ce dispositif va compléter les patrouilles pédestres déjà existantes dans les gares et dans les différents transports en commun (bus et trains). Il permettra un contact privilégié avec les usagers pour faciliter leur orientation et leur prise en charge en cas d'agression ou de vol (prise de plainte ou de main-courante sur rendez-vous dans un service de police et prise de plainte immédiate si la situation le nécessite). Ces points d'accueil seront déployés principalement dans les gares SNCF de Melun et de Meaux les lundis, mardis et jeudis de 17 heures à 19 heures.