Des plateformes multisectorielles pour booster l'emploi

Médico-social, agriculture, agro-alimentaire, transports, logistique, aide à domicile, énergie et télécoms : dans ces secteurs essentiels au bon fonctionnement de l'économie, on recrute activement. L'objectif est de permettre aux activités de ces secteurs de se poursuivre durant cette crise sanitaire. Pour satisfaire tous ces besoins et dans un souci de solidarité, deux plateformes de recrutement ciblées sont mises à la disposition des demandeurs d'emploi et des entreprises.

Lancée le 3 avril, la plateforme multisectorielle mobilisationemploi s'adresse ainsi aux demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle Emploi, mais aussi aux salariés travaillant à temps partiel. La question sanitaire est évidemment au cœur de ce dispositif avec une attention particulière à la protection des salariés. Ainsi, lors de chaque dépôt d'offres, un conseiller de Pôle Emploi contacte l'employeur pour vérifier le respect des consignes d'hygiène et pour définir son besoin en compétences. Il peut aussi lui proposer de prendre en charge la pré-sélection des candidats. Plus de 9 700 offres d'emploi sont déjà disponibles sur cette plateforme.

Egalement touché par le Covid-19 et plus que jamais à la recherche de bras (200 000 personnes selon le ministère de l'Agriculture qui avait lancé un appel fin mars), le secteur agricole est également l'objet de toutes les attentions. Afin d'assurer notamment la réalisation des travaux de printemps (récoltes, semis…), la plateforme Desbraspourtonassiette a été lancée. Pôle Emploi est également partie prenante de ce dispositif en partenariat avec WiziFarm (plateforme de mise en relation des compétences dédiée aux agriculteurs et aux viticulteurs) et l'ANEFA (Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture). Le principe est simple : les exploitants agricoles partagent leurs besoins de recrutement et des candidats se portent volontaires pour leur prêter main forte. Le succès n'a pas tardé avec 150 000 personnes qui ont déjà postulé.

mobilisationemploi.gouv.fr

desbraspourtonassiette.wizi.farm