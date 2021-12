Des perturbations cet été sur les départementales RD4 et RD604

Encadré par Réseau de transport d'électricité français (RTE), ce chantier va consister à renouveler deux liaisons électriques souterraines de 225 000 volts en retirant des câbles datant des années 1970 et 1980 et devenus obsolètes. Concrètement, des tranchées vont être creusées sous la route pour y installer de nouveaux câbles. Plus performantes, ces deux nouvelles liaisons permettront de sécuriser l'alimentation électrique de 175 000 foyers du Sud-Est francilien, dont une vingtaine d'établissements publics et de clients prioritaires (hôpitaux, transports en commun, etc.).

Une section des routes départementales RD4 et RD604 sera donc en travaux durant plusieurs mois. La portion de la RD4 le sera en juillet et août, tandis que celle de la RD604 le sera de juillet à décembre. La circulation sera maintenue dans les deux sens, mais elle sera limitée (2 x 1 voies par tronçon) pendant toute la durée des travaux.

Les deux nouvelles liaisons électriques souterraines feront cinq kilomètres de long chacune et seront dotées d'une technologie plus performante. Ces liaisons emprunteront le même chemin.

Si quatre communes du Val-de-Marne seront traversées par ces nouvelles liaisons (Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Noiseau et la Queue-en-Brie), une seule en Seine-et-Marne est concernée par les travaux : Pontault-Combault. Le montant total de cet investissement s'élève à 28 millions d'euros.