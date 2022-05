Des partenaires engagés pour la 2e édition des Journées Nationales de l’Agriculture

Après le succès de la première édition avec près de 1 000 sites participant et plus de 100 000 visiteurs, les Journées Nationales de l’Agriculture (JNAgri) se sont imposées dans le monde agricole dès leur lancement.

Forte de cette réussite, du soutien de solides partenaires et plébiscitée par l’ensemble du secteur agricole, la deuxième édition des JNAgri se tiendra les 17, 18 et 19 juin 2022, sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Les JNAgri sont une opportunité offerte à tous les professionnels du secteur agricole de faire valoir la qualité de leur production et le dynamisme de leurs activités.

Pour cette nouvelle édition Système U et SEMAE, grands mécènes de la manifestation réaffirment leur engagement en faveur des Journées Nationales de l’Agriculture en renouvelant leur partenariat et en développant leur investissement. Rungis, mécène, l’INRAE, Gaïago et Mutualia, puissants soutiens des Journées lors de la première édition renforceront cette année encore l’organisation de la manifestation, dont le maillage sur l’ensemble du territoire sera assuré grâce à l’implication et au relai des partenaires réseaux de professionnels d’ores et déjà associés : Académie d’Agriculture de France, Agriculteurs de Bretagne, AgroParisTech Alumni, ANEFA, AFAUP, AXEMA, Bienvenue à la ferme, Bleu blanc coeur, CoFarming, Demain la Terre, Entrepreneurs des territoires, FaireFrance, Fermes d’Avenir, FNCuma, La Ferme digitale, Les agriculteurs ont du coeur, Filière CRC, OpenAgriFood, Trame, Vignerons indépendants.

Partout en France, des visites libres ou commentées d’exploitations, des plus traditionnelles aux plus innovantes, des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l’environnement et au travail de la terre, des dégustations des produits de la ferme, des pique-niques chez les vignerons, des tables rondes et discussions autour des enjeux de l’agriculture de demain seront proposés au public.

Sur simple inscription sur le site www.journeesagriculture.fr à compter du 23 février, les participants sont libres d’imaginer une présentation de leur travail, qu’elle soit ludique ou pédagogique, sur l’ensemble des 3 jours de la manifestation ou sur une période plus courte selon les possibilités et les envies.

Alors que 2022 sera l’Année de la Gastronomie française, cette édition des Journées Nationales de l’Agriculture, sera placée sous le signe de l’excellence de la production agricole et des réalisations territoriales inspirantes dans le domaine de la gastronomie.

Cette deuxième édition des Journées Nationales de l’Agriculture aura également pour ambition de développer le volet pédagogique auprès des scolaires dans la perspective d’approfondir au sein du monde éducatif les grandes thématiques liées à l’agriculture et à l’alimentation tout en renforçant la découverte des métiers.

Les JNAgri sont co-organisées par Make.org Foundation, #agridemain et Façon de penser.