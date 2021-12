Des parcs et jardins à redécouvrir

Visiter un jardin ou un parc en Seine-et-Marne, c'est prendre le temps de flâner et de chercher un coin où se poser au frais à l'ombre d'arbres centenaires et à proximité, de fleurs envoûtantes. Des royaux de Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau au mystique de Donnemarie-Dontilly en passant par les poétiques de Verdelot et de Crécy-la-Chapelle, il y en a pour tous les goûts. Suivez le guide !

Vaux-le-Vicomte

L'un des premiers chefs-d'œuvre d'André Le Nôtre et œuvre fondatrice du jardin à la française. De la grille d'honneur jusqu'à la statue d'Hercule, les jardins du château de Vaux-le-Vicomte s'étendent sur 35 hectares. Parterres, bassins, statues et topiaires d'if se succèdent avec, en toile de fond, l'un des plus beaux châteaux privés de France. Le parc compte 500 hectares rythmés par des points d'eau, des forêts et des contre-allées bucoliques. Les romantiques aiment s'y balader à la lueur des bougies lors des soirées aux chandelles. Les enfants peuvent aussi s'amuser à découvrir les subtilités du jardin grâce à un livret jeu.

Fontainebleau

Jardin de Diane, Grand parterre et jardin anglais : les espaces sont aussi différents que variés au domaine de Fontainebleau. Chacun a son style, son ambiance et ses habitués. Promeneurs, étudiants d'écoles d'art, adeptes du pique-nique et visiteurs romantiques se croisent dans les larges allées de la “demeure des rois”. Implantés sur un site marécageux riche en sources, les jardins ont été conçus sous l'influence des artistes italiens de la Renaissance auxquels François 1er a fait appel. Ils marquent une étape essentielle dans l'invention du style “à la française”.

Champs-sur-Marne

84 hectares et des broderies de buis qui filent dans la perspective : le parc du château de Champs-sur-Marne a connu de nombreuses modifications. D'abord conçu à la française en 1710, il a, ensuite, été entièrement redessiné au début du XIXe siècle dans une composition à l'anglaise qui intégrait le parc de Noisiel. Au début du XXe siècle, il a été restauré dans un style à la française par Henri et Achille Duchêne.

Bussy-Saint-Martin

54 hectares et trois espaces paysagers distincts : parc à l'anglaise au nord, perspective à la française au sud et forêt à l'ouest. Amoureux de la nature, férus de spectacles et amateurs d'art contemporain s'y retrouvent tous. Une promenade ou un pique-nique entre les cèdres de l'Atlas, séquoias géants, ginkgos bilobo et hêtres pourpres vivifient autant l'âme que le corps. Randonneurs, cyclistes et joggeurs aiment se faufiler au milieu des familles pour profiter de la beauté du parc de Rentilly.

Verdelot

Sept hectares fabuleux ouverts sur une campagne aussi douce qu'un souvenir d'enfance : bienvenue au parc du Point du jour. Arbres fruitiers, arbustes fleuris, plantes grimpantes, rosiers et plantes de terre de bruyère décorent le jardin. Les cabanes se laissent enlacer par des arbres ou abriter par des toitures végétales, les oies veillent sur l'herbe tendre et tiennent compagnie aux visiteurs. Venir à Verdelot, c'est partir pour une échappée belle vers le bonheur simple. Ce jardin remarquable se transforme à mesure qu'on l'explore : lieu onirique, théâtre antique, terrain de jeux ou pépinières enchantées. Y flâner ressource le cœur.

Égreville

Au sud du département, le musée-jardin Bourdelle se niche en bordure d'un chemin départemental et de champs de tournesols. Passez la porte en bois et vous voilà plongé dans un cocon où s'entremêlent nature et œuvres d'art taille XXL. Le jardin Art déco, entouré par un rideau d'arbres, est coloré et poétique. La seconde fille d'Antoine Bourdelle y a vécu après la mort du sculpteur. Ce musée en plein air vous entraîne dans une déambulation au milieu de 58 œuvres en bronze monumentales comme le célèbre archer Héraclès.

Crécy-la-Chapelle

Au Moulin Jaune, la promenade est artistique et légèrement loufoque. Au milieu de ce jardin remarquable aux multiples couleurs, chaque univers cache une cabane, un kiosque indien, un pavillon coréen ou une barque en forme de lune. Entre les arbres parapluies ou la balançoire perdue au milieu de chaises suspendues, votre parenthèse au vert sera plus qu'enchantée. Vitaminé, créatif voire espiègle, ce jardin marque les esprits. À noter qu'il n'est ouvert qu'à certaines dates et pour certains événements.

Coulommiers

Du très vaste château conçu à la fin du XVIe siècle par le duc de Longueville et son épouse, la princesse de Clèves, il ne reste que les pavillons de garde et quelques vestiges romantiques ornant ce joli parc de quatre hectares. Reconstitué à la française et à l'anglaise, le parc des Capucins vit au rythme des vieux arbres, des canards et de la rivière du Grand Morin. On se pose facilement sur une des chaises colorées pour bouquiner ou pour pique-niquer. Les plus explorateurs iront visiter la grotte aux coquillages du musée des Capucins. À ne pas rater !

L'Histoire du jardin médiéval de la Commanderie des Templiers tient à un rêve, celui du paysagiste Joël Chatain. Son but était de réaliser un jardin d'inspiration médiévale à vertu pédagogique. En 1993, le rêve est devenu réalité. Le jardin compte plus de 250 espèces de plantes médicinales, légumes anciens et d'arbres fruitiers indispensables à la biodiversité. Plus qu'un cabinet de curiosités, ce jardin botanique nous rend gourmands du passé. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) y organisera des stages de jardinage les 11 septembre et 2 octobre.

Meaux

Entre cathédrale et vestiges gallo-romains, ce jardin de l'évêché remonte au XVe siècle, mais il n'a pris sa forme de jardin à la française qu'au milieu du XVIIe siècle. Il est le décor végétal du palais épiscopal de Meaux. Entouré de tilleuls, le jardin Bossuet a la forme d'une mitre d'évêque brodé de buis fleuris. Au fond, un escalier mène à un petit jardin en terrasse situé sur les remparts. Des ifs tricentenaires flirtent avec de nombreux rosiers. Ces rosiers buissons à grandes fleurs sont parfumés et doucement épicés. Ils colorent les allées du jardin où plantes rares et médicinales se côtoient.

Le royaume des senteurs

Cent cinquante hectares longeant la Marne, une douzaine de plans d'eau, des circuits de promenades balisés d'un à six kilomètres pour les randonneurs du dimanche et plus 70 espèces d'oiseaux qui y trouvent refuge : le parc naturel du Pâtis propose un incroyable panorama de paysages tous différents. Tout a été pensé pour combler vos envies grâce aux aires de pique-nique et de jeux, pont flottant et observatoire pour les oiseaux. Au détour d'un chemin ou d'une prairie fleurie, une simple balade peut se transformer en exploration naturelle unique.

Donnemarie-Dontilly

Le jardin du Cloître se compose de plantes médicinales utilisées au Moyen Âge et de fleurs comme les lys et les roses. Adossé à l'église Notre-Dame de la Nativité, le jardin médiéval se décline sur le thème de “la vie et la mort”. Il représente l'idéalisation du paradis, les 12 rectangles évoquant les 12 apôtres et les mois de l'année. Le chiffre 4 est à la base de l'organisation de ce jardin. Si vous êtes en quête de méditation ou de spiritualité, ce jardin est fait pour vous.

Melun

Qui aurait cru, qu'au cœur de la ville préfecture traversée par la Seine, on pouvait encore trouver un îlot végétal aussi charmant ? Étang pour les pêcheurs amateurs, parcours de santé pour les sportifs et arbres originaires du monde entier composent le parc Debreuil, un univers hétéroclite à traverser le temps d'une balade énergisante.

La Ferté-sous-Jouarre

Ambiance anglaise garantie avec ce parc de 65 000 m2. Véritable arboretum créé au gré des voyages de son créateur, le parc de la Fontaine aux Pigeons s'étire sur un coteau vallonné dominant la Marne. Au centre, une immense pelouse connecte les sentiers de balade. Pique-niqueurs, promeneurs et tribus fréquentent ce parc. Idéal pour une pause à l'ombre d'arbres séculaires durant cet été.

Montévrain

Chênes, platanes, saules, mares et petit ru dessinent le paysage du parc des Frênes qui était autrefois un élément du parc du château de Chessy. Plus de 22 hectares de nature offrent une bouffée d'oxygène aux enfants et aux sportifs. Mais les amoureux de la nature peuvent également découvrir la faune et la flore grâce à un circuit numérique pensé comme un jeu de piste via l'application Baludik. De quoi occuper les esprits les plus curieux !