Des milliers de postes à pourvoir dans la logistique chez Adecco

Adecco recherche 1 000 préparateurs de commandes et 270 manutentionnaires en CDI intérimaire (CDII) et en intérim. Ces missions consisteront à réceptionner et vérifier la conformité des marchandises, préparer les commandes et le suivi de l’état des stocks. Les candidats devront posséder une aisance informatique, le sens de l’organisation et le goût du travail en équipe. 270 agents de production seront aussi recrutés. Pour ce poste, il s’agit d’effectuer la maintenance élémentaire des machines et outils, le contrôle des produits en cours de production et en fin de production, ainsi que le conditionnement. Les candidats devront faire preuve de rigueur, de précision, d’autonomie et d’une appétence pour le travail collectif. Plus largement, Adecco recrute dans différents domaines tels que la restauration, l’hôtellerie et le BTP.

Renseignements :www.adecco.fr