Des médecins disponibles 7j/7 à Jossigny en 2022

Des praticiens urgentistes accessibles sans rendez-vous du lundi au dimanche. C'est une offre de soins d'un genre particulier qui ouvrira en janvier prochain à Jossigny, cours de la Gondoire, en face du Grand Hôpital de l'Est francilien (GHEF). Sept professionnels de santé ont, en effet, décidé de se regrouper pour créer une structure privée au sein même du prochain pôle médical du Carré Haussmann Val d'Europe.

Ce ne sera pas la première de ce type, car il en existe déjà une à Pontault-Combault baptisée “La Francilienne”. Le concept restera donc le même : pouvoir consulter un médecin en urgence, afin d'éviter de devoir se rendre dans les services de l'hôpital voisin de Jossigny trop souvent débordés. Cette unité, qui occupera 170 m2 au rez-de-chaussée du bâtiment, sera ouverte tous les jours de 8h30 à 21h.

Mis en œuvre également pour lutter contre le phénomène de désertification médicale, ce service de santé atypique sera notamment destiné aux habitants de l'agglomération Val d'Europe n'ayant pas forcément de médecin traitant attitré. Ces sept praticiens (conventionnés de secteur 1, ils ne pratiqueront donc pas le dépassement d'honoraires) ont l'avantage de posséder une formation en médecine urgentiste et une solide expérience acquise avec le Samu. Ils seront donc à même de répondre à toutes les situations d'urgence et constitueront une alternative crédible pour leurs confrères du GHEF. En cas d'intervention vitale, ils réorienteront aussitôt leurs patients vers l'établissement hospitalier situé à une dizaine de mètres. Le but est évidemment d'améliorer la prise en charge.

Un service de plus, donc, pour le Carré Haussmann Val d'Europe. Avec ses 8 000 m2 dédiés à la santé, ses futurs et nombreux locataires (des généralistes, mais aussi des spécialistes comme des kinésithérapeutes, radiologues, audioprothésistes…), son laboratoire d'analyses et sa future pharmacie, le site de Jossigny pourrait devenir le plus grand pôle médical de France.