Des masques pour les TPE-PME des réseaux CCI et CMA

Afin de préparer le déconfinement pour les entreprises, le ministère indique accélérer la diffusion de masques « grand public » aux entreprises de moins de 50 salariés en confiant à La Poste la commercialisation et la distribution de 10 millions de masques lavables, correspondant à 200 millions d'utilisations uniques. Les commandes sont possibles pour les entreprises ressortissantes des réseaux des CCI et des CMA de 10 à 49 salariés depuis le 2 mai dernier et pour les entreprises de moins de 10 salariés depuis le 4 mai sur la plateforme masques-pme.laposte.fr.

"Le paiement se fait directement en ligne afin d'opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal est fixé entre deux commandes passées par une même entreprise", précisent les parties prenantes.

Ces masques, fabriqués dans le respect des spécifications fixées par les autorités sanitaires (ANSM) et l'AFNOR, sont en textile à filtration garantie (plus de 90 % des particules d'une taille égale ou supérieure à 3 microns), lavables et réutilisables 20 fois.

Le ministère rappelle que le port du masque “s'inscrit dans le strict respect des gestes barrières qu'il complète et auxquels il ne saurait se substituer, ainsi que des mesures d'organisation du travail mises en place par chaque entreprise pour assurer une reprise de l'activité avec des règles sanitaires irréprochables”.