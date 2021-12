Des masques en tissu pour tous les habitants de Melun

Commerces, industriels, bénévoles … tous ont été mis à contribution lors d'un appel à fabriquer des masques en tissu, le tout en complément des commandes effectuées par la municipalité, qui souhaitait fournir “un maximum de masques” en tissu lavables et réutilisables. L'objectif est aujourd'hui atteint, la Ville ayant annoncé pouvoir en distribuer 45 000, soit un par habitant.

La distribution de ces masques se déroulera dans des points de retrait du lundi 11 au vendredi 15 mai. La Ville a mis en place quatre points de retrait en fonction du quartier d'habitation, avec des horaires bien délimités (voir en fin d'article).

les Melunais sont invités à ne pas “se précipiter le premier jour de la distribution”, suffisamment de masques ayant été commandés pour couvrir tous les besoins.

Pour rappel, le masque doit être lavé à 60 °C minimum et avant la première utilisation. Il n'est pas destiné à l'usage du personnel soignant, des personnes malades ou des personnes particulièrement exposées.

La distribution de ces masques se déroulera dans des points de retrait du lundi 11 au vendredi 15 mai

Quatre points de retrait accueilleront les Melunais en fonction de leur quartier, avec des créneaux horaires précis :

- Le Gymnase Jean Bonis (Montaigu et Schuman)

- Le Gymnase Pierre Lespiat (Almont et Mézereaux)

- L'Espace Saint-Jean (Melun Centre)

- L'Escale (Melun Sud)



Pour l'ensemble des points de retrait, les horaires sont les suivants :

Lundi 11 mai : de 7h à 12h et de 14h à 19h

Mardi 12 au vendredi15 mai : 9h à 13h et de 14h à 19h



Les documents à présenter pour retirer son masque :

- un document d'identité (carte d'identité, passeport, livret de famille...) ;

- un justificatif de domicile original de moins de trois mois (taxe d'habitation, quittance de loyer, facture de gaz ou d'électricité) ;

- pour retirer un masque pour un tiers (voisin, proche...), présenter une attestation sur l'honneur et copie des justificatifs précédemment cités.



Les habitants se présentant aux points de retrait pourront alors retirer leur masque. Pour tout besoin supplémentaire, il faudra justifier du nombre de personnes du foyer en présentant la Taxe d'habitation ou un relevé de la Caisse d'Allocations Familiales.