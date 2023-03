Des maraîchers seine-et-marnais vendent en direct dans les gares

Cette opération, baptisée “paniers fraîcheur“, repose sur un partenariat datant de 2007 entre SNCF Gares & Connexions,Transilien SNCF et la Chambre d’agriculture de la région Île-de-France. Son principe est simple : chaque semaine, 16 maraîchers et arboriculteurs investissent le parvis de 25 gares franciliennes et proposent aux usagers des paniers composés de fruits et de légumes de saison. L’idée est de consommer local via un circuit ultra court et d’établir des passerelles entre producteurs et consommateurs du territoire.

Les avantages sont multiples : des produits de saison vendus en direct, des produits cultivés exclusivement en Île-de-France, une grande liberté de choix, des distributions hebdomadaires assurées en fin de journée et un service sans abonnement.

Cinq producteurs au rendez-vous

La Seine-et-Marne est représentée par cinq producteurs : la Ferme de Moënes à Ury, la Cueillette du Plessis à Chanteloup-en-Brie, le Jardin des Brosses à Argentières, Jean-Louis Jacob à Houssaye-en-Brie et BioLab à Chevrainvilliers.

La Ferme des Moënes : depuis trois générations, la famille Garces cultive à Ury des légumes et des fruits bio de saison. Des volailles fermières et divers produits (confitures, sirops, pétillants…) complètent l’offre. Rendez-vous sur le parvis de la gare de Bois‑le‑Roi (ligne R du Transilien) tous les mercredis (16 heures-19 heures).

La Cueillette du Plessis : implantée à Chanteloup‑en‑Brie sur huit hectares, la famille Cozon cultive la terre de père en fils et propose plus de 50 variétés de fruits, fleurs et légumes (courges, poireaux, carottes et pommes de terre notamment). La gare de Roissy‑en‑Brie (ligne E du Transilien) est le point de ralliement tous les jeudis (16 heures-19 h 30).

Le Jardin des Brosses : cette ferme d’Argentières est gérée en agriculture raisonnée par les frères Blondelot (Thierry et Pascal). Outre les traditionnels légumes et fruits de saison, le petit bonus est constitué par des soupes de légumes. Tout se passe sur le parvis de la gare de Cesson (RER D) les jeudis (16 h 30-19 h 30).

Jean‑Louis Jacob : crée en 1993 à la Houssaye-en-Brie, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Château d’eau a été repris par Jean-Louis Jacob et son frère en 1998. A l’intérieur des paniers fraîcheurs, on retrouve des épinards, des fraises, des navets, des radis et de la salade. La gare de Tournan‑en‑Brie (ligne E du Transilien) accueille le maraîcher seine-et-marnais le jeudi (16 h 30-19 h 30).

BioLab : cette exploitation maraîchère se trouve à Chevrainvilliers et propose des paniers fraîcheur composés de carottes, navets, poireaux et courges. La vente s’opère sur le parvis de la gare de Nemours‑Saint‑Pierre (ligne R du Transilien) tous les vendredis (16 h 30-20 heures).