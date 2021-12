Des maires de droite et du centre autour d'Edouard Philippe

Ce rendez-vous marquait la rentrée commune de deux associations d'élus très proches : "La France audacieuse" du maire de Nice Christian Estrosi, qui a quitté Les Républicains il y a trois mois, et "La République des maires" de l'édile d'Angers Christophe Béchu, ex-LR depuis 2017.

En filigrane se dessine un espace politique penchant à droite et plutôt favorable à Emmanuel Macron, dont la figure de proue pourrait devenir à terme, s'il se concrétisait davantage, Édouard Philippe. Parmi les participants se côtoyaient l'habituel réseau de l'ancien pensionnaire de Matignon, du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc à celui de Toulon Hubert Falco, en passant par Alain Chrétien (Vesoul), Arnaud Robinet (Reims), etc. Un nouveau pas dans la consolidation de ces galaxies a donc été accompli, avec dans le viseur 2022. "Il faut qu'on se voie de manière plus intense et que l'on réfléchisse à une forme de structuration qui nous permette de peser de manière politique dans les mois à venir", a résumé M. Béchu, dont l'association tiendra son congrès chez M. Philippe au Havre début octobre.

Christian Estrosi a, de son côté, précisé le positionnement de ces maires, à la fois "indépendants par rapport à n'importe quelle structure partisane", mais aussi "partenaires loyaux de l'État". "Force est de constater que le président de la République, ses gouvernements, nous ont consultés régulièrement" lors de la crise de la Covid notamment, "ont été à notre écoute, nous ont permis d'être complémentaires pour faire face aux grandes craintes de nos concitoyens", a encore salué le maire de Nice, qui a claqué la porte de LR à l'occasion des élections régionales. Mais "nous n'entendons pas être un tremplin pour quelque candidat que ce soit chez nous", a tempéré le maire de Nice.