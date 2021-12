Des lycéens en immersion militaire au CNSD de Fontainebleau

Le 27 août, Jean-Michel Blanquer et Nathalie Elimas, respectivement ministre de l'Education nationale et secrétaire d'Etat à l'Education prioritaire, sont allés à la rencontre de ces lycéens. Ils étaient accompagnés d'Aude Luquet, députée de Seine-et-Marne. Ce stage, organisé dans l'enceinte du CNSD de Fontainebleau en partenariat avec l'Armée, l'Education nationale et le Rotary Club, avait pour objectifs de remobiliser ces futurs élèves de Terminale (inscrits dans les lycées professionnels Flora-Tristan de Montereau et des Pannevelles de Provins) et de leur faire découvrir la vie en communauté dans un cadre militaire. « C'est un très bel exemple d'alliance éducative, a affirmé Nathalie Elimas. Le but était d'offrir à ces lycéens volontaires et motivés des vacances apprenantes sous le signe de la cohésion et du leadership. »