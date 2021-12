Des logements à ossature bois pour le Sycomore

L'écoquartier du Sycomore s'apprête à accueillir 80 logements, dont 66 logements collectifs ( du T2 au T4), neuf maisons groupées et cinq maisons individuelles. C'est Kaufman & Broad qui a été chargé de la maîtrise d'ouvrage, tandis que l'ensemble a été conçu par Opéra Architectes.

Le programme a été pensé de manière à être peu énergivore et afin de réduire les délais de construction. Les matériaux et les différentes expositions ont été notamment choisis en ce sens. Le bâtiment va ainsi intégrer des panneaux composites (des “Panobloc“ de Techniwood), constitués de différents matériaux sélectionnés pour leurs caractéristiques.

Le programme est ponctué d'effets de transparence et de percées visuelles garantissant aux résidents des espaces de respiration.

L'écoquartier du Sycomore doit former un trait d'union entre le centre-ville, la gare RER et la plaine agricole d'une part, et d'autre part entre le quartier des Cent Arpents et la zone d'activité Gustave Eiffel, ainsi que l'A4, qui va bénéficier d'un échangeur.

Des services innovants sont prévus pour faciliter le quotidien des futurs habitants, avec notamment une conciergerie de quartier, une maison de santé, un aménagement urbain adapté aux actifs ou encore une offre d'alimentation bio et issue de circuits-courts. Une place centrale, conçue comme

« une place de village », accueillera des restaurants, des commerces, divers services, ou encore des équipements scolaires.

La livraison de l'ensemble est prévue en 2020 et une maison témoin sera ouverte au public au 1er trimestre 2019.