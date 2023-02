Des livres en braille à la médiathèque de Meaux

Ce fonds Braille a été inauguré le 4 janvier à l’occasion de la journée mondiale du braille. En effet, Louis Braille, l’inventeur de cette technique, est né à Coupvray, en Seine-et-Marne, le 4 janvier 1809, et sa maison, toujours à Coupvray, a été transformée en musée.

Avec cette nouveauté (en Seine-et-Marne, seule la médiathèque de Val d’Europe possède une salle dédiée à l’écriture en braille), l’établissement culturel meldois souhaite s’adresser à un public familial et rendre la lecture accessible au plus grand nombre, notamment aux plus jeunes. Pour l’instant, une vingtaine d’ouvrages bilingues (français et braille), ainsi que des livres audios, sont disponibles au rayon des langues. Les thématiques jeunesse, jeux et même recettes de cuisine sont les plus représentées.

Des ateliers de sensibilisation à l’étude

Ces livres possèdent également la particularité de stimuler le toucher, grâce à une version tactile, les dessins en relief offrant des repères aux lecteurs. Confectionnés et traduits par l’association dijonnaise “Les Doigts qui rêvent”, ces ouvrages coûtent en moyenne 50 euros.

À terme, l’ambition des responsables du réseau des médiathèques et bibliothèques de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux (sept sites sans compter le service mobile Médiabus) est de développer des collections adaptées à toutes les personnes en situation de handicap.

À l’instar d’un système classique d’emprunt, ces livres peuvent être réservés et redéposés dans l’une des médiathèques du réseau sur une période de quatre semaines renouvelable une fois.

Pour la médiathèque Chenonceau, qui va mettre en place une signalétique au sol permettant à ses visiteurs souffrant d’un handicap de mieux se déplacer dans les rayonnages, le but est de faire grandir ce fonds selon les besoins. Des ateliers de sensibilisation à la lecture en braille sont également envisagés.

Médiathèque Chenonceau :

10 rue Winston Churchill, Meaux.

Mardi, jeudi et vendredi (13h-19h), mercredi (10h-19h) et samedi (10h-18h).

Renseignements : 01 60 09 74 50 et

mediatheque.meauxche@paysdemeaux.fr.