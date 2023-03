Des journées portes ouvertes dans les centres de formation agricoles

Quatre centres de formation agricoles du département vont ouvrir leurs portes au public au cours des prochaines semaines. Des visites de leurs locaux vont être organisées pour permettre aux futurs élèves d’effectuer leur choix.

UFA de Forges : orienté vers les métiers du cheval (Capa palefrenier-soigneur et bac pro conduite et gestion d’une entreprise hippique), l’unité de formation par apprentissage (UFA) de Forges ouvrira ses portes les samedis 11 mars et 1er avril de 9 h 30 à 16 heures.

Renseignements : 01 64 70 54 64.

CFPPA Campus Bougainville : le lycée (formations du bac au BTS dans les filières professionnelles, technologiques et générales) et le centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) du campus Bougainville, à Brie-Comte-Robert, ouvrent leurs portes les mercredi 8 mars de 14 heures à 18 heures (après-midi spéciale BTSA) et samedi 25 mars de 9 heures à 17 heures. Renseignements : 01 60 62 33 00.

CFA La Bretonnière : le centre de formation des apprentis (CFA) et le lycée de La Bretonnière, à Chailly-en-Brie, qui accueillent des jeunes de la 3e au BTSA, ouvriront leurs portes les samedi 25 mars et 13 mai de 10 heures à 17 heures. Renseignements : 06 09 08 36 98.

MFR du Gâtinais : la maison familiale et rurale (MFR) du Gâtinais, à Souppes-sur-Loing, ouvrira ses portes les samedis 25 mars et 13 mai de 10 heures à 17 heures. Renseignements et prise de rendez-vous : 01 60 55 50 30 ou mfr.souppes@mfr.asso.fr.

A noter quele centre de formation professionnelle et de promotion agricole de la Rungis Académie sera présent sur le site de Bougainville (8 et 25 mars), ainsi que dans le cadre de ses propres portes ouvertes de sur le Marché d’intérêt national (MIN) de Rungis (Val-de-Marne) les mercredis 15 mars, 17 mai, 7 juin et samedi 1er juillet de 9 heures à 16 heures.