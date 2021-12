Des forêts de plus en plus connectées

L'application “Pan, Parcours Appli' Nature”

Créée par l'Agence des espaces verts, l'appli “Pan, Parcours Appli'Nature” permet d'enrichir les balades en forêt. Une simple vibration du smartphone révèle les points d'intérêt, ainsi que les richesses naturelles et historiques à ne pas manquer sur le chemin. Les promeneurs ont de surcroît la possibilité de commenter les visites et de partager sur les réseaux sociaux.

L'application “Balad'Nature”



L'appli “Balad'Nature” propose, quant à elle, des itinéraires balisés et des informations sur la faune et la flore. Les espaces naturels sensibles, l'Histoire et le patrimoine des lieux traversés sont aussi au menu !

L'application “Forêt de Fontainebleau”



Soucieux de moderniser l'accueil du public en forêt, l'Office national des forêts propose une découverte nouvelle du massif de Fontainebleau avec son appli “Forêt de Fontainebleau”. Réalisés par des spécialistes, (sylviculteurs, naturalistes, historiens, etc.), les contenus audio, photo et aussi vidéo permettent de découvrir son exceptionnelle richesse. Comme le précise l'Office national des forêts, ces informations « visent à présenter des traits de l'Histoire, à valoriser la mosaïque de paysages et d'écosystèmes, à révéler des aspects cachés ou des détails méconnus, mais aussi à expliquer les différentes fonctions de la forêt et sa nécessaire préservation ».