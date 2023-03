Des “Femmes de Seine-et-Marne” à redécouvrir

Ce recueil de 200 pages contient les portraits de quelque 130 femmes qui ont marqué et transformé la Seine-et-Marne à travers les siècles. De l’histoire d’amour entre Héloïse et Abélard, à la comédienne et chanteuse Vanessa Paradis, en passant par des reines de France, des artistes et des sportives, le département a accueilli de nombreuses femmes, qui ont contribué à façonner son histoire. Elles n’y sont pas forcément nées, mais leur destin les a conduit sur le territoire.

Vous les connaissez ou en avez déjà entendu parler, sans toutefois vous douter qu’elles ont peut-être vécu tout près de chez vous. C’est pour leur rendre hommage qu’Albertine Gentou leur a dédié ce livre. Autrefois journaliste passionnée par le département, mais aussi par des figures féminines historiques ou actuelles, cette autrice offre à ses lecteurs de courts récits très factuels sur la vie et les aventures de ces femmes en Seine-et-Marne.

Une maison d’édition créée en 1982

Elle les a classées en différentes catégories : les ascendantes, les têtes couronnées, les bien-pensantes, les flamboyantes, les audacieuses, les déesses, les éclaireuses, les championnes, les succulentes, les solidaires, les fées du spectacle vivant, les dames de plume et les enchanteresses. Albertine Gentou attache une véritable importance à ce que chacune d’entre elles, certaines parfois oubliées, soit reconnue pour sa contribution au patrimoine historique et culturel local.

Spécialisée dans les ouvrages juridiques destinés aux particuliers, aux professionnels et aux associations, la maison d’édition du Puits Fleuri est une fringante quadragénaire. Elle a été créée en 1982 par Émile Guchet à Héricy, sur l’autre rive de la Seine, en face de Fontainebleau. Parmi les 200 livres environ publiés par cet éditeur se glissent des écrits culturels en lien avec le département et d’autres concernant des pratiques de la vie quotidienne. Source d’information sur le passé, les “Femmes de Seine-et-Marne“ est d’abord un travail de mémoire à dévorer d’une seule traite !