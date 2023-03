Des exploitations seine-et-marnaises ouvrent leurs portes du 1er avril au 25 juin

Expériences de nature, concert, chasse à l’œuf géante, cueillettes, marchés campagnards… Du 1er avril au 25 juin, les fermes du réseau Bienvenue à la ferme Île-de-France se mobilisent pour accueillir les Franciliens, lors du “Printemps à la ferme“. En Seine-et-Marne, une dizaine de fermes s’est joint au mouvement. L’objectif ? Faire vivre au public une « Echappée-Ferme », grâce à des agriculteurs « passionnés par leur métier, ayant à cœur de recevoir chaleureusement leurs visiteurs et de leur faire partager leur culture, leur patrimoine et leur savoir-faire ». Il sera possible de découvrir les coulisses de la production de fleurs, de fraises, de miels, de légumes, d’huiles ou de bières. L’occasion, également, d’échanger avec des producteurs engagés dans l‘élevage de poules, cochons ou moutons, un « métier de passion et de soins ».

Les 133 fermes franciliennes du réseau Bienvenue à la ferme d’Île-de-France proposent toute l’année de la vente directe, des séjours en gîte, camping ou chambre d’hôtes, des visites pédagogiques et autres événements. Ils s’engagent « pour une agriculture de proximité, de dialogue et de transparence ».

Fermes participantes et animations à retrouver sur https://tinyurl.com/9mpc843b

ou sur la carte interactive en ligne www.printempsalaferme.com .