Des espaces sans tabac à Dammarie- les-Lys

Il existe désormais 54 zones d'interdiction de fumer dans le département. A Dammarie, elles sont au nombre de 18 situées notamment à l'entrée des parcs et des écoles. Ce dispositif a été mis en place en partenariat avec la Ligue départementale contre le cancer. Le but de ces zones est de réduire le tabagisme des jeunes, d'encourager l'arrêt du tabac et de préserver l'environnement.