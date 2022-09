Des espaces “Facile à lire” dans les médiathèques

Sur le meuble dédié, à l’entrée de la médiathèque, une jeune femme consulte plusieurs ouvrages. Une scène qui pourrait paraître banale, mais qui ne l’est pas tant que ça. Identifiable au premier coup d’œil, le mobilier “Facile à lire“ présente des ouvrages (romans, BD, documentaires...) adaptés à un public adulte qui rencontre des difficultés de lecture. A l’origine du déploiement de ce dispositif, la médiathèque départementale a mis en place cet outil pour faire bouger les lignes.

Des projets en cours

Les livres sont ainsi répartis en trois niveaux de lecture avec plus ou moins d’images et de pages, un vocabulaire simple, une mise en page aérée et des phrases courtes. Les espaces “Facile à lire“ sont

à retrouver, pour l’instant, dans les médiathèques de Melun (La Boussole), Savigny‑le‑Temple et Vernou‑la‑Celle‑sur‑Seine. D’autres projets sont en cours à la bibliothèque “Hors les murs“ du réseau Paris‑Vallée‑de‑la‑Marne à Torcy, mais aussi à Moissy‑Cramayel, Brie‑Comte-Robert, La Rochette ou encore à Nemours.