Des entreprises du “Patrimoine vivant“ au salon du “Made in France“

Parmi les 815 entreprises qui exposeront au salon du “Made in France“, 64 sont labellisées “Entreprise du Patrimoine vivant“ (EPV) et six d’entre elles sont situées en Seine-et-Marne. Il s’agit de “T’en fais pas ! C’est Français“ (La Grande Paroisse), “Thelma Rose“ (Fontainebleau), “La Meringuerie“ (Melz-sur-Seine), “Oh cinq sens“ (Villecerf), “Tiny Bird“ (La Rochette) et “Jardins Animés“ (Pontault-Combault). Ces entreprises incarnent l'exigence et la qualité de ce label d'État qui existe depuis 2005 pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Adaptabilité, innovation et passion : les EPV partagent les mêmes valeurs et veillent ensemble sur le patrimoine manufacturier et artisanal français. Elles maîtrisent des savoir-faire séculaires ancrés sur un territoire et transmis de génération en génération. Par leur capacité à concilier tradition et innovation, patrimoine et avenir, international et local, elles sont la vitrine de la haute fabrication française.