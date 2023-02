Des enfants plantent 200 arbres à Villeneuve-les-Bordes

Cette troisième édition a pour objectif de proposer à près de 3 500écoliers et collégiens de devenir les acteurs du changement et de s’engager aux côtés du monde agricole. Au total, ce sont près de 20 000arbres qui doivent être plantés au bord ou au cœur des parcelles appartenant à plus de 100 agriculteurs participants (vignerons, éleveurs, céréaliers, maraîchers, apiculteurs…).

Par cet engagement collectif et impactant, l’association “Des enfants etdes arbres“, en partenariat avec Agrof’Île et la compagnie d’assurance Axa, entend répondre, à sa façon, aux enjeux du dérèglement climatique, à l’effondrement de la biodiversité et à l’épuisement du monde agricole.

Un projet citoyen et pédagogique

Le vendredi 20 janvier (9h30-16h30), c’est donc dans la ferme de l'agricultrice Katia Alves (spécialisée en céréaliculture et en élevage d’ovins) à Villeneuve-les-Bordes, que 200 arbres vont être plantés par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école élémentaire de la commune. Par ce geste solidaire et responsable et ce projet à la fois citoyen et pédagogique, ces enfants vont ainsi participer au retour des haies bocagères et au déploiement de l’agroforesterie.

“Les Verts Pâturages“ : 15, rue des Bordes, Villeneuve-les-Bordes.