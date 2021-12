Des dispositions contre les noyades

Des opérations de prévention auront lieu dans les prochains jours avec le service départemental d'incendie et de secours, la direction départementale de la cohésion sociale, les forces de sécurité intérieure et la brigade fluviale de la préfecture de police, sur la Seine, la Marne et le Loing, afin de sensibiliser les seine-et-marnais au risque de la baignade, et en particulier dans les endroits non-surveillés. Ces dispositions résonneront avec le Plan “Aisance Aquatique” mis en place sur tout le territoire pour lutter contre les noyades.

Pour rappel, sur la saison estivale de 2018, la France a connu 1 169 décès suite aux noyades dont 332 cas pour les moins de 6 ans, soit 84 % de plus qu'en 2015 selon l'enquête “Noyades” publié par Santé publique France. Partant de ce constat, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lance en avril 2019 le plan “Aisance Aquatique” comportant quatre grands axes : Un apprentissage massé de la natation, un tutoriel pour les familles, harmoniser les étapes de l'apprentissage et le dispositif “J'apprends à nager”. Ce dernier est un programme qui s'adresse principalement aux enfants des quartiers prioritaires et des zones rurales. Le plan “Aisance aquatique” est renforcé par un nouveau budget de 15 millions d'euros destiné au développement des piscines et notamment des bassins d'apprentissage en particulier dans les territoires carencés.

La priorité est de mettre la natation sur le même échelon que la lecture, l'écriture et savoir compter pour les élèves rentrant en classe de 6e. Ce plan permettra aux enfants d'appréhender le milieu aquatique dès 4 ans, pratiquer des activités aquatiques et nautiques en toute sécurité et prévenir des noyades.

Prévenir des noyades ne tient pas uniquement à la charge de l'enfant. Les Conseils de sécurité des services de l'État sur la baignade 2020 pour un été réussi, rappelle que les parents sont tenus de surveiller leurs enfants se baigner de manière permanente.

Autre cause noyade fréquente, notamment en Seine-et-Marne sur les derniers jours : Les rivières, canaux et fleuves et leurs abords. Destinés principalement aux jeunes, cette recommandation met en garde contre les sauts depuis un pont, les baignades à proximité d'une écluse ou d'un barrage, ou encore les baignades au bord des berges en zone interdites.